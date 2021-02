Claudio Borghi: "Draghi metta la Germania in minoranza, facendo asse con Macron" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sì al Recovery Fund “senza tasse”, di flat tax e Quota 100 si parlerà a tempo debito, fiducia e speranza. Claudio Borghi, deputato leghista, ex presidente della commissione Bilancio, oggi tra i consiglieri di Salvini, delinea il perimetro dei negoziati tra il Capitano e il premier incaricato in vista del prossimo governo: “La Lega ha fatto un’apertura di credito a Draghi. Nessun aumento delle tasse e Italia protagonista in Europa, magari mettendo la Germania in minoranza e facendo asse con la Francia”. In Europa la Lega è passata dall’astensione al Sì sul Recovery Fund. Solo perché adesso c’è Draghi al posto di Conte? Sì, esattamente. Cerco di spiegarmi. Le spine del Recovery sono due. Da un lato i prestiti, su cui ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sì al Recovery Fund “senza t”, di flat tax e Quota 100 si parlerà a tempo debito, fiducia e speranza., deputato leghista, ex presidente della commissione Bilancio, oggi tra i consiglieri di Salvini, delinea il perimetro dei negoziati tra il Capitano e il premier incaricato in vista del prossimo governo: “La Lega ha fatto un’apertura di credito a. Nessun aumento delle te Italia protagonista in Europa, magari mettendo laincon la Francia”. In Europa la Lega è passata dall’astensione al Sì sul Recovery Fund. Solo perché adesso c’èal posto di Conte? Sì, esattamente. Cerco di spiegarmi. Le spine del Recovery sono due. Da un lato i prestiti, su cui ...

