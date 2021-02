Abuso delle qualità e dei poteri, nei guai ufficiale giudiziario di UNEP (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – I Carabinieri della Sezione di P.G., a seguito delle indagini delegate del Sostituto Procuratore della Repubblica, dott.ssa Anna Chiara Fasano, hanno notificato un’ordinanza applicativa di misura cautelare interdittiva personale delle sospensione dell’esercizio del pubblico esercizio, emessa dal Gip Daniela De Nicola del tribunale di Nocera Inferiore, a M.R.F., ufficiale giudiziario dell’UNEP di Nocera Inferiore, perchè ritenuto responsabile del reato dui cui agli artt. 81 cpv e 319 quater c.1 e 2 CP (quale pubblico ufficiale, in molteplici occasioni, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, ossia in particolare del potere notificatorio di atti giudiziari tra cui provvedimenti di sequestro e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – I Carabinieri della Sezione di P.G., a seguitoindagini delegate del Sostituto Procuratore della Repubblica, dott.ssa Anna Chiara Fasano, hanno notificato un’ordinanza applicativa di misura cautelare interdittiva personalesospensione dell’esercizio del pubblico esercizio, emessa dal Gip Daniela De Nicola del tribunale di Nocera Inferiore, a M.R.F.,dell’di Nocera Inferiore, perchè ritenuto responsabile del reato dui cui agli artt. 81 cpv e 319 quater c.1 e 2 CP (quale pubblico, in molteplici occasioni, abusando della suae dei suoi, ossia in particolare del potere notificatorio di atti giudiziari tra cui provvedimenti di sequestro e ...

imn0talady : @elissspwr @cxttxncandy__ Io e te mentre parliamo di abuso delle forze dell'ordine - Fabme0801 : RT @nicelivingspace: Per i politici il 'super commissario' e le 'task forces' non sono ruoli chiave per risolvere gli ordini ma opportunità… - Progetto_Scuola : Art. 11 – La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cit… - ScritturaEffic1 : Oggi parliamo dell'uso del linguaggio, dell'abuso delle parole inutili e completiamo il discorso con un bell'eserci… - christiandemor8 : @Antonel08172405 @vera325340873 @Peleo00070865 Abbiamo preso le distanze io mi assumo le mie responsabilità ma ieri… -