Totoministri: Franco all’Economia, scintille tra Salvini e Di Maio per Esteri e Agricoltura (Di martedì 9 febbraio 2021) Ai tempi del Conte II era entrato solo all’ultimo nel Totoministri. Adesso che però a decidere è Mario Draghi, Daniele Franco si trova concretamente in pole position per guidare il ministero dell’Economia, almeno secondo i rumors che continuano a circolare a poche ore dalla votazione sul nuovo governo. Se il nome di Franco sembra blindato per l’Economia, stesso dicasi per quello di Marta Cartabia per la Giustizia. Il resto è un grande punto interrogativo. L’ex presidente della Bce dopo un secondo rapido giro di consultazioni, già nella giornata di venerdì potrebbe sciogliere la riserva, salire al Colle e dire il suo sì definitivo a Mattarella. In alternativa a Franco, al Tesoro potrebbe finire Dario Scannapieco dalla vicepresidenza della Bei. Per il ministero delle Infrastrutture, invece, i nomi forti sono quelli di ... Leggi su tpi (Di martedì 9 febbraio 2021) Ai tempi del Conte II era entrato solo all’ultimo nel. Adesso che però a decidere è Mario Draghi, Danielesi trova concretamente in pole position per guidare il ministero dell’Economia, almeno secondo i rumors che continuano a circolare a poche ore dalla votazione sul nuovo governo. Se il nome disembra blindato per l’Economia, stesso dicasi per quello di Marta Cartabia per la Giustizia. Il resto è un grande punto interrogativo. L’ex presidente della Bce dopo un secondo rapido giro di consultazioni, già nella giornata di venerdì potrebbe sciogliere la riserva, salire al Colle e dire il suo sì definitivo a Mattarella. In alternativa a, al Tesoro potrebbe finire Dario Scannapieco dalla vicepresidenza della Bei. Per il ministero delle Infrastrutture, invece, i nomi forti sono quelli di ...

UgoBaroni : RT @LaStampa: Chi è #DanieleFranco, l’amico e braccio destro in pole position per il ministero dell’Economia - sumaistu47 : 'Totoministri: c'è Franco in pole all'Economia, Salvini punta all'Agricoltura' Non credo che #MarioDraghi accetter… - LaStampa : Chi è #DanieleFranco, l’amico e braccio destro in pole position per il ministero dell’Economia… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Secondo giorno di consultazioni per Draghi e @Tommasinoc ci porta nel totoministri. Nelle ultime ore luce verde per Marta C… - leorepettoossa : RT @repubblica: Secondo giorno di consultazioni per Draghi e @Tommasinoc ci porta nel totoministri. Nelle ultime ore luce verde per Marta C… -