MotoGP, Paolo Cibatti: “Puntiamo sui giovani” (Di martedì 9 febbraio 2021) Paolo Ciabatti, direttore sportivo Ducati Corse, ha esposto ai microfoni di Sky Sport MotoGP il cambio di rotta attuato in vista della prossima stagione agonistica. L’ingresso di Enea Bastianini, campione del mondo della Moto2 e di Luca Marini confermano questa nuova strategia di Ducati che accoglie nella casa ufficiale l’australiano Jack Miller e Francesco Bagnaia. Lo spagnolo Jorge Martin è un altro dei giovani esordienti iscritti al campionato 2021. Ricordiamo l’impegno dell’iberico, iscritto lo scorso anno in Moto2, accanto al francese Johann Zarco nel box del team Pramac. Ciabatti ha affermato alla stampa: “Per il 2021 abbiamo deciso di puntare sui giovani perché nella squadra ufficiale abbiamo due piloti che hanno esperienza, soprattutto Miller, nonostante i suoi 26 anni e Bagnaia che ha 24 anni. Poi avremo i tre ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021)Ciabatti, direttore sportivo Ducati Corse, ha esposto ai microfoni di Sky Sportil cambio di rotta attuato in vista della prossima stagione agonistica. L’ingresso di Enea Bastianini, campione del mondo della Moto2 e di Luca Marini confermano questa nuova strategia di Ducati che accoglie nella casa ufficiale l’australiano Jack Miller e Francesco Bagnaia. Lo spagnolo Jorge Martin è un altro deiesordienti iscritti al campionato 2021. Ricordiamo l’impegno dell’iberico, iscritto lo scorso anno in Moto2, accanto al francese Johann Zarco nel box del team Pramac. Ciabatti ha affermato alla stampa: “Per il 2021 abbiamo deciso di puntare suiperché nella squadra ufficiale abbiamo due piloti che hanno esperienza, soprattutto Miller, nonostante i suoi 26 anni e Bagnaia che ha 24 anni. Poi avremo i tre ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Paolo MotoGP - Ducati 2021: segui in streaming la presentazione della nuova Desmosedici

Presentazione Ducati MotoGP 2021 - E' in programma oggi alle ore 16 la presentazione della nuova Ducati Factory di ... con il Direttore Sportivo Paolo Ciabatti e con il Direttore Generale Gigi Dall'Igna.

MotoGP, Ciabatti: 'Ducati ha voltato pagina e punta sui giovani'

Obiettivo giovani piloti ' Per il 2021 abbiamo deciso di puntare sui giovani - ha detto Paolo Ciabatti in un'intervista a Sky Sport MotoGP - perchè nella squadra ufficiale abbiamo due piloti che ...

Max Biaggi tester Aprilia: oggi direbbe di no

E' stato suggerito il nome di Max per sostituire Bradley Smith, ma il Corsaro ha un carattere difficile e non accetterebbe un incarico se non fosse sicuro del progetto. Con due piloti di 32 e 28 anni ...

