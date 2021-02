sportli26181512 : Manuela Ferrera e le zozze: Gonzalo Higuain dice basta: Il calciatore argentino ha appreso delle dichiarazioni dell… - infoitcultura : Manuela Ferrera: 'Paolo Brosio ha provato a baciarmi' - infoitcultura : Paolo Brosio, sfogo di Manuela Ferrera a Domenica Live: “Esigo le scuse” - infoitcultura : Brosio e Marialaura, frecciata di Manuela Ferrera: “Hanno un accordo” - infoitcultura : Manuela Ferrera, la rivelazione a Domenica Live: «Paolo Brosio ha cercato di tradire la sua fidanzata con me». -

Ultime Notizie dalla rete : Manuela Ferrera

ROMA - Com'era prevedibile Gonzalo Higuain non è rimasto fermo davanti alle recenti dichiarazioni della sua ex fiamma, la modella. Quest'ultima ha parlato di una passione segreta del calciatore per le "zozze" e non ha esitato a definirlo "una busta di fave" ai tempi della loro liaison, risalente a circa cinque ...Paolo Brosio e il presunto tradimento:vuole le scuse da Maria Laura De Vitis Comincia: 'Pretendo delle scuse da te perché mi sono sentita dare della poco di buono, della donnaccia, della donna poco fine e poco ...Viaggio d’affari. E non solo. C’è spazio anche per un po’ di svago. Diego Granese, uno degli imprenditori più quotati a Milano, si trova a Dubai.Manuela Ferrera, a Live non è la D'Urso, si scaglia contro Paolo Brosio e lo accusa di avances indesiderate: "Ha cercato di tradirla con me" ...