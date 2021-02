**Governo: Renzi lascia 'spazio' a colleghe Iv, scappa via e a cronisti 'sono felice, I love you'** (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "sono felice. Ciao, I love you". Matteo Renzi attraversa veloce il corridoio che porta ai gruppi parlamentari e apostrofa così i cronisti. Il leader di Iv, dopo le consultazioni con Mario Draghi, non si è presentato davanti ai giornalisti nella sala della Regina lasciando 'spazio' nelle dichiarazioni alle colleghe di Italia Viva, Teresa Bellanova e Maria Elena Boschi. Stasera il senatore sarà ospite di Porta a Porta. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - ". Ciao, Iyou". Matteoattraversa veloce il corridoio che porta ai gruppi parlamentari e apostrofa così i. Il leader di Iv, dopo le consultazioni con Mario Draghi, non si è presentato davanti ai giornalisti nella sala della Reginando '' nelle dichiarazioni alledi Italia Viva, Teresa Bellanova e Maria Elena Boschi. Stasera il senatore sarà ospite di Porta a Porta.

