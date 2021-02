Covid Lazio, D’Amato: “Rt cresce ma è ancora sotto 1” (Di martedì 9 febbraio 2021) “La situazione del Lazio è stabile per quanto riguarda l’andamento della curva, ma ci attendiamo un lieve incremento dell’indice Rt sempre però sotto 1”. Lo ha affermato all’Adnkronos Salute l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, a margine di un evento all’azienda Bsp Pharmaceuticals di Latina dove viene prodotto l’anticorpo monoclonale di Lilly che sarà distribuito e utilizzato in Italia dopo l’ok dell’Aifa. “Non bisogna abbassare la soglia di attenzione, questo è un momento particolare: è iniziata la campagna vaccinale di massa e dobbiamo evitare che ci siano rallentamenti”, ha aggiunto D’Amato. Ieri nel Lazio si sono registrati 782 nuovi contagi e altri 32 morti: meno di 400 i casi a Roma città. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) “La situazione delè stabile per quanto riguarda l’andamento della curva, ma ci attendiamo un lieve incremento dell’indice Rt sempre però1”. Lo ha affermato all’Adnkronos Salute l’assessore alla Sanità della RegioneAlessio, a margine di un evento all’azienda Bsp Pharmaceuticals di Latina dove viene prodotto l’anticorpo monoclonale di Lilly che sarà distribuito e utilizzato in Italia dopo l’ok dell’Aifa. “Non bisogna abbassare la soglia di attenzione, questo è un momento particolare: è iniziata la campagna vaccinale di massa e dobbiamo evitare che ci siano rallentamenti”, ha aggiunto. Ieri nelsi sono registrati 782 nuovi contagi e altri 32 morti: meno di 400 i casi a Roma città. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

