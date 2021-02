Calciatore francese riprende col cellulare compagno di squadra che si masturba e Federcalcio lo sequestra (Di martedì 9 febbraio 2021) Un video girato dal Calciatore del Nizza William Saliba dopo una partita della squadra giovanile della Francia qualche anno fa è diventato virale sui social network oggi. Nelle immagini spuntate sui social, l'attuale difensore centrale, di proprietà dell'Arsenal, si trova nello spogliatoio accanto ai suoi compagni di squadra con uno di essi, nudo che si masturba. La Federcalcio francese ha sequestrato questo video ritenendolo dannoso per chi l'ha ripreso, per chi è stato immortalato mentre faceva l'amore da solo, e per gli utenti del web. Dovrebbe essere aperta un'indagine da parte della commissione disciplinare della FFF e i due calciatori in questione verranno ascoltati. Saliba è entrato all'Arsenal nel 2019 ed è stato pagato dai Gunners 30 milioni di euro. In ... Leggi su itasportpress (Di martedì 9 febbraio 2021) Un video girato daldel Nizza William Saliba dopo una partita dellagiovanile della Francia qualche anno fa è diventato virale sui social network oggi. Nelle immagini spuntate sui social, l'attuale difensore centrale, di proprietà dell'Arsenal, si trova nello spogliatoio accanto ai suoi compagni dicon uno di essi, nudo che si. Lahato questo video ritenendolo dannoso per chi l'ha ripreso, per chi è stato immortalato mentre faceva l'amore da solo, e per gli utenti del web. Dovrebbe essere aperta un'indagine da parte della commissione disciplinare della FFF e i due calciatori in questione verranno ascoltati. Saliba è entrato all'Arsenal nel 2019 ed è stato pagato dai Gunners 30 milioni di euro. In ...

Il calciatore francese è stato dimenticato in autogrill e recuperato due ore dopo La storia è stata raccontata da Le Parisien : fndamentalmente il bus è ripartito alla volta di Belfort senza che ...

Calciomercato, il difensore del Lipsia Upamecano deve scegliere tra tre club

Il difensore del Lipsia Dayot Upamecano sta prendendo in considerazione solo tre club per il suo futuro. Il 22enne calciatore francese, di origini guineensi, deve scegliere se andare al Bayern Monaco, al Liverpool o al Chelsea. Sul contratto del nazionale transalpino, con scadenza 2023, c'è una clausola di 42 ...

Mauro Icardi può tornare in orbita Juventus la prossima estate: lo riferisce la stampa francese, sottolineando come l’attaccante del PSG sia sempre un pallino per i bianconeri.

Un video girato dal calciatore del Nizza William Saliba dopo una partita della squadra giovanile della Francia qualche anno fa è diventato virale sui social network oggi. Nelle immagini spuntate sui ...

