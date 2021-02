(Di martedì 9 febbraio 2021) Non solo gli esseri umani possono essere infettati da forme di malware che chiamamo patogeni: anche i programmi possono subire gli effetti del malware. O di, come CVE-diventa imperativo. Non ci sarebbe oggettivamente però neppure bisogno di parlarne o di fare allarmismo. Del resto è buona prassi impostare il proprio computer e i propri programmi per ricevere aggiornamenti automatici. È un’ottima prassi verificare periodicamente di avere le ultime revisioni del sistema operativo e dei programmi. Ma d’altronde è una prassi pessima ma ancor più diffusa ignorare gli update se non disinserirli dietro consiglio del “cuggino smanettone” (sic!) che ha letto una volta su Internet un articolo sull’Obsolescenza ...

Noovyis : (Aggiornare Google Chrome immediatamente – corretta importante vulnerabilità CVE-2021-21148) Playhitmusic -… - Cirunz : @SimoneBonzanini @Il_Paradroide L'autore ha avuto grossi disagi con la gestione dell'account google developer, non… - valentinadigrav : RT @ilgiornale: Una grave vulnerabilità ha colpito Chrome, il browser di Google: la società ha già rilasciato una soluzione, ma serve effet… - InnovationBAA : RT @l_tacchetti: Correte ad aggiornare Google Chrome, corretta grave vulnerabilità zero-day - VedeleAngela : RT @ilgiornale: Una grave vulnerabilità ha colpito Chrome, il browser di Google: la società ha già rilasciato una soluzione, ma serve effet…

