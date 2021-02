Zaccheroni sa come si batte la Juve: 'Montero 'ubriaco', Martins e le gomitate. L'unica è osare' (Di lunedì 8 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 8 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

"Per la verità in casa della Juve ho vinto anche con uno scarto maggiore, il 3 - 0 con l'Udinese". Verissimo, ma Alberto Zaccheroni resta nella memoria dei tifosi interisti per quel 3 - 1 nella tana del "nemico" datato 29 novembre 2003. Un successo poi ripetuto soltanto da Mancini (0 - 1, nel 2005) e da Stramaccioni, ...

Il Giappone di Zaccheroni

0 - - > Alberto Zaccheroni è stato uno dei tre allenatori che abbiano guidato Juventus, Inter e ... Così come non c'è dubbio che in campo internazionale il suo nome sarà legato per sempre alla vittoria ...

Avvicendandolo al 67' con Scamacca, Davide Ballardini ha scolpito quel momento nella storia della serie A come la duecentesima sostituzione ... rossonero insieme a Mauro Tassotti dopo l'esonero di ...

Un ciclo di incontri con Lippi, Zaccheroni e Mancini diventa un libro. Firmato da Marco Ansaldo con la postfazione di Renzo Parodi ...

