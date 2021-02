Recovery Fund, il Comune istituisce cabina di regia per i progetti (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sarà l’assessore all’Innovazione e Smart City Marco Pironti a coordinare i processi di decisione politico-amministrativa relativa all’attuazione dei programmi europei React e Next Genetion Eu in relazione al Recovery Fund, in collaborazione con la struttura operativa diretta e coordinata dal segretario generale, Mario Spoto. Lo ha comunicato la sindaca Chiara Appendino al Consiglio comunale affermato che si in parallelo si è costituita ad una cabina di regìa politico-amministrativa coordinata dall’assessore Alberto Unia, con il compito di assicurare l’efficacia del processo di decisione politica mediante il coinvolgimento in itinere della Giunta, Consiglio e delle Circoscrizioni nelle fasi di progressivo affinamento delle scelte progettuali. L’assessore Pironti si occuperà di assicurare la coerenza delle azioni operative con i ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sarà l’assessore all’Innovazione e Smart City Marco Pironti a coordinare i processi di decisione politico-amministrativa relativa all’attuazione dei programmi europei React e Next Genetion Eu in relazione al, in collaborazione con la struttura operativa diretta e coordinata dal segretario generale, Mario Spoto. Lo ha comunicato la sindaca Chiara Appendino al Consiglio comunale affermato che si in parallelo si è costituita ad unadi regìa politico-amministrativa coordinata dall’assessore Alberto Unia, con il compito di assicurare l’efficacia del processo di decisione politica mediante il coinvolgimento in itinere della Giunta, Consiglio e delle Circoscrizioni nelle fasi di progressivo affinamento delle scelte progettuali. L’assessore Pironti si occuperà di assicurare la coerenza delle azioni operative con i ...

Maumol : Draghi punta alla coesione sociale contro la pandemia, aiuti a imprese e giovani ma non sussidi, e soprattutto l'Eu… - LiaQuartapelle : Nel 2020 hanno perso il lavoro 444mila persone 312mila donne 132mila uomini Solo a dicembre sono stati persi 101mi… - borghi_claudio : Faccio notare che adesso allora non serve nemmeno la parte prestiti del recovery fund - alaterno : Bene.Prendiamo atto che la manovra voluta da UE ed eseguita da Renzi sia la più appropriata alla situazione. Ora bi… - libellula58 : RT @ilruttosovrano: Però, per essere soldi che prima non volevano, avendo votato contro in Europa, poi volevano solo la parte a fondo perdu… -