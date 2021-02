“Pierpaolo vergognati!” | urla fuori dal GF Vip | c’entra ancora Elisabetta Gregoraci – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Ledalla Casa del Grande Fratello Vip non si placano. E così, se c’è qualcuno che fa arrivare il suo amore per Stefania Orlando, ci sono altri che comunicano aPretelli il loro sdegno per non essersi ricordato del compleanno di. “”,dal GF Vip:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.