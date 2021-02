Oggi in tv, tutta la programmazione di lunedì 8 febbraio (Di lunedì 8 febbraio 2021) lunedì 8 febbraio. La settimana comincia alla grande con 2 appuntamenti imperdibili: per i novelli innamorati della fiction Rai, stasera va in onda un nuovo episodio de Il commissario Ricciardi. Per gli affezionati del reality, una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai Su Rai 1 stasera andrà in onda la 3ª puntata della fiction Il commissario Ricciardi intitolata Il posto di ognuno. Su Rai 2 andranno in onda 2 puntate della fortunata serie americana N.C.I.S.. A seguire Dolcissime, un film che, con una buona dose di garbo ed ironia, affronta il tema dell’adolescenza femminile. Un gruppo di amiche, dopo l’ennesima presa in giro per il proprio aspetto fisico, decidono di cimentarsi in un’impresa (apparentemente) ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 febbraio 2021). La settimana comincia alla grande con 2 appuntamenti imperdibili: per i novelli innamorati della fiction Rai, stasera va in onda un nuovo episodio de Il commissario Ricciardi. Per gli affezionati del reality, una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Ma scopriamo insiemelacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Su Rai 1 stasera andrà in onda la 3ª puntata della fiction Il commissario Ricciardi intitolata Il posto di ognuno. Su Rai 2 andranno in onda 2 puntate della fortunata serie americana N.C.I.S.. A seguire Dolcissime, un film che, con una buona dose di garbo ed ironia, affronta il tema dell’adolescenza femminile. Un gruppo di amiche, dopo l’ennesima presa in giro per il proprio aspetto fisico, decidono di cimentarsi in un’impresa (apparentemente) ...

CremoniniCesare : #Milano oggi. Grazie per aver portato le parole di Robin in tutta Italia. Ogni frase acquistata ha contribuito a so… - teatrolafenice : ???? «Che Dante non amasse l'Italia, chi vorrà dirlo? Anch'ei fu costretto, come qualunque altro l'ha mai veracement… - matteosalvinimi : Ottima scelta, buon lavoro al dottor #Bertolaso, mi conforta che ci sia lui al piano vaccini della Lombardia, che h… - chiara_nrd : RT @titofaraci: Navigli, oggi pomeriggio. Non ho parole per definire la vergogna. Tutta colpa nostra. - Jump1967 : RT @MunaronLuisella: Oggi è un giorno triste per i volontari di tutta Italia ? Vogliamo ricordare Elisabetta Barbieri e il collega che pur… -