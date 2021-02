Maldini: “Senza Champions da 8 anni. Economicamente fa la differenza” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il direttore dell'area tecnica del Milan Paolo Maldini, intervistato da Bein Sports, ha parlato così del futuro dei rossoneri e del gap con le grandi d'Europa Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il direttore dell'area tecnica del Milan Paolo, intervistato da Bein Sports, ha parlato così del futuro dei rossoneri e del gap con le grandi d'Europa Pianeta Milan.

PianetaMilan : #Maldini a @BeINsports: 'Senza #ChampionsLeague da 8 anni. Economicamente fa la differenza' - #acmilan #milan… - RibaltaRossoner : #Maldini a @beINSPORTS ?? Su Sacchi: 'Senza Sacchi il grande Milan non sarebbe mai esistito'. ? Su Gourcouff: 'A v… - stevartusi : Condivido l'interesse per l'argomento, non condivido i contenuti: i campioni come Baggio, Maldini, Mancini, Totti,… - succobettle : @_enz29 @Mr_m88___ Zanetti era forte, il problema sorge quando lo ritenete la vostra bandiera quando il milan ha av… - toRtomn : @La10delNapoli Certamente e pur da avversario sportivo, vi auguro di crescere e portare avanti il calcio italiano.… -