Governo Draghi, sul supporto del Movimento 5 stelle decideranno gli iscritti: il voto online su Rousseau dal 10 all’11 febbraio (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alla fine hanno optato per il voto online. Su un eventuale sostegno del Movimento 5 stelle al Governo di Mario Draghi dovranno decidere gli iscritti. Il voto online è previsto da mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 13 di giovedì 11 febbraio 2021. La notizia è contenuta in un breve post sul Blog delle stelle. Non è ancora noto a quale tipo di quesito dovrà rispondere la base dei 5 stelle. Per votare, però, bisognerà essere iscritti “da almeno sei mesi, con documento certificato”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alla fine hanno optato per il. Su un eventuale sostegno delaldi Mariodovranno decidere gli. Ilè previsto da mercoledì 102021 alle ore 13 di giovedì 112021. La notizia è contenuta in un breve post sul Blog delle. Non è ancora noto a quale tipo di quesito dovrà rispondere la base dei 5. Per votare, però, bisognerà essere“da almeno sei mesi, con documento certificato”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

petergomezblog : #Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese”… - borghi_claudio : @sbonaccini Per un No euro passare da un INCOMPETENTE a Draghi è un passo in avanti. Ma lo è per chiunque. Il vostr… - fattoquotidiano : Il governo Draghi non è ancora nato e rischia già di spaccarsi proprio sul tema che ha provocato la caduta del Cont… - JosephGhorna : RT @vfeltri: Alcune sere fa ero ospite del programma di Palombelli, la quale ha chiesto agli ospiti chi avrebbero desiderato a capo del gov… - bruttocoso : RT @ElioLannutti: M5S-Draghi:imprescindibile voto su Rousseau.18.5.18 (Lega-M5s).3.9.19 (M5S Pd). Non possiamo ratificare l’accordo senza a… -