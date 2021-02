GF Vip | Ruta mette in guarda la Salemi | ti vogliono fuori

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Maria Teresaconfida a Giuliadi essere stata vittima di giochi e strategie sin dall’inizio del reality show, quando faceva coppia con sua figlia Guenda Goria e lain guardia da giochi che serpeggiano. Si riferirà a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando? Per laGiulia la vittima sacrificale è Giulia, essendo Pierpaolo Pretelli intoccabile perché già in finale. Il Grande Fratello Vip è ormai Articolo completo: dal blog SoloDonna

CorriereCitta : Francesco Baccini: chi è, età, carriera, vita privata, figlio, Maria Teresa Ruta, Instagram, Grande Fratello ViP - infoitcultura : Grande Fratello Vip, diretta 7 febbraio: il caso Alda D'Eusanio. La Ruta incontra Baccini - infoitcultura : Grande Fratello Vip anticipazioni stasera: la Casa si schiera, confronto per la Ruta - NatCarlotta : Noto con piacere che molti hanno finalmente aperto gli occhi sulla Ruta, quando eravate impegnati ad insultare Elig… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta mette in guardia Giulia Salemi: 'Vogliono farti fuori dal gioco' (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Ruta

La puntata di venerdì del Grande Fratello2020 è stata quasi interamente dedicata al dolore di Dayane Mello per la scomparsa del fratello ... Alla fine rimarrebbero Giulia Salemi, la, Zenga e la ......cui compare proprio Baccini che si confronterà con Maria Teresaall'interno della casa. Maria Teresa avrà modo di incontrare una vecchia fiamma: Francesco Baccini sarà sulla passerella di GF'...Maria Teresa Ruta confida a Giulia Salemi di essere stata vittima di giochi e strategie sin dall’inizio del reality show, quando faceva coppia con ...Intanto in questi giorni ormai non si fa che parlare di nomination a poche settimane dalla fine del reality di Canale 5 ed anche Andrea Zelletta ha affrontato l’argomento insieme all’amico Andrea Zeng ...