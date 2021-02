Genova | morta travolta da un tir una giovane mamma in monopattino

qn_giorno : #Genova, incidente in monopattino: 34enne travolta e uccisa da tir - Paoblog : Incidente in monopattino a Genova: donna travolta e uccisa da un tir - CorriereUmbria : Dramma a Genova. La donna viaggiava su un monopattino quando è stata travolta da un tir #Genova #incidente… - SLN_Magazine : Genova, cade da monopattino dopo scontro con tir: morta una ragazza - Carlo_A_Macc : RT @Adnkronos: #Genova, cade da #monopattino dopo scontro con tir: morta una ragazza -

Ultime Notizie dalla rete : Genova morta

Tragedia della strada questa mattina ache mette di nuovo in primo piano la sicurezza dei monopattini . La sciagura è accaduta verso ... la 34enne èpraticamente sul colpo. I rilievi sono ...in foto: immagine di repertorio. Un drammatico incidente si è verificato questa mattina a. Una donna di 34 anni èdopo essere travolta da un tir mentre era a bordo del suo monopattino. È successo intorno ale 80:30 di oggi, lunedì 8 febbraio, a Marassi. Al momento non si ...Per la prima volta a Genova una persona è morta mentre era in monopattino. La vittima è una donna di 34 anni, travolta da un tir in via Monticelli, poco dopo aver accompagnato i figli a scuola.Tragico incidente a Genova: una donna di 34 anni alla guida di un monopattino è stata travolta e uccisa da un tir poco dopo aver portato i figli a scuola.