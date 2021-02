Expanscape Aurora 7 | notebook dedicato ai professionisti con ben sette display!

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Avete bisogno di un dispositivo portatile con più di tre display?ha pensato proprio a voi quando ha sviluppato il prototipo di unconmonitor. Infatti,7 è dotato di quattro schermi da 17,3” a risoluzione 4K (due posizionati in orizzontale, mentre gli altri due in verticale) e tre schermi ausiliari da 7” FullHD. Tutti i display sono in grado di piegarsi o ruotare fuori dallo chassis principale, rendendolo una sorta di Transformer. L’intero sistema pesa circa 12Kg, quindi non è di certo facile da trasportare, sebbene sia decisamente più pratico che portare con sé uned ulteriori monitor separatamente. Con la notevole espansione del lavoro da casa causato della pandemia, le configurazioni multi-display stanno diventando sempre più popolari e sono ampiamente ...

