Diritti Tv Champions (121 su 137) 2021-24 a Sky, ora la partita sulla Serie A (Di lunedì 8 febbraio 2021) Vanno a Sky i Diritti tv di Champions (121 partite su 137), Europa League e Conference League per il triennio 21-24 ma ora c'è da aggiudicare la vittoria per la Serie A. La partita per l'acquisizione dei Diritti tv del campionato entra nel vivo con le trattative private dopo che le offerte arrivate alla Lega non hanno raggiunto la cifra minima di 1,15 miliardi di euro. L'assemblea di lunedì 8 febbraio valuterà le offerte arrivate e, Dazn è in vantaggio... Leggi su digital-news (Di lunedì 8 febbraio 2021) Vanno a Sky itv di(121 partite su 137), Europa League e Conference League per il triennio 21-24 ma ora c'è da aggiudicare la vittoria per laA. Laper l'acquisizione deitv del campionato entra nel vivo con le trattative private dopo che le offerte arrivate alla Lega non hanno raggiunto la cifra minima di 1,15 miliardi di euro. L'assemblea di lunedì 8 febbraio valuterà le offerte arrivate e, Dazn è in vantaggio...

FBiasin : 'Sky acquisisce i diritti #Champions per la trasmissione di 121 delle 137 partite del triennio 2021/2024 e delle 2… - CattaDario : RT @FBiasin: 'Sky acquisisce i diritti #Champions per la trasmissione di 121 delle 137 partite del triennio 2021/2024 e delle 282 partite… - infoitsport : Sky prende i diritti 2021-2024 di Champions League, Europa League e Conference League - reddititaly : Sky si aggiudica i diritti di quasi tutta la Champions, dell'Europa League e della Conference League per il trienni… - RegalinoV : Sky Sport si aggiudica i diritti di Champions, Europa e Conference League del prossimo triennio… -