Assembramenti di ragazzi in centro e sul lungomare Il sindaco | ' Ora più controlli'

(Di lunedì 8 febbraio 2021) FANO - Tolleranza zero per le mascherine abbassate sul mento. Nel weekend se ne sono viste parecchie e alcuni casi sono stati sanzionati dalle forze dell'ordine. Più complesso il controllo sugli ...

mitsouko1 : RT @valy_s: #Covid19 FOLLA ad Ostia,ASSEMBRAMENTI a #Roma,AFFOLLAMENTO a #Venezia,piena #Milano... la #PUGLIA!!! Io ero a #Verona oggi.. ba… - Ale79Friul : RT @valy_s: #Covid19 FOLLA ad Ostia,ASSEMBRAMENTI a #Roma,AFFOLLAMENTO a #Venezia,piena #Milano... la #PUGLIA!!! Io ero a #Verona oggi.. ba… - SmitArianna : @RadioSavana Assembramenti Roma: 4000mila euro di multa a 10 ragazzi in età compresa tra i 16 e 18 anni - maurogab1 : RT @valy_s: #Covid19 FOLLA ad Ostia,ASSEMBRAMENTI a #Roma,AFFOLLAMENTO a #Venezia,piena #Milano... la #PUGLIA!!! Io ero a #Verona oggi.. ba… - abitudinario : RT @valy_s: #Covid19 FOLLA ad Ostia,ASSEMBRAMENTI a #Roma,AFFOLLAMENTO a #Venezia,piena #Milano... la #PUGLIA!!! Io ero a #Verona oggi.. ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Assembramenti ragazzi

Corriere Adriatico

APPROFONDIMENTI SAN BENEDETTOe ubriachi nel primo week end in zona gialla: ragazzo...Tutti luoghi appartati dove ida sempre cercano di incontrarsi lontano dagli sguardi degli adulti e che ora scelti anche per evitare i controlli delle forze di polizia anti. Gli ...FANO - Tolleranza zero per le mascherine abbassate sul mento. Nel weekend se ne sono viste parecchie e alcuni casi sono stati sanzionati dalle forze dell’ordine. Più complesso ...La folla davanti la scuola, i motorini che scorrazzano, le ragazze che attraversano la strada sorridendo, i maschietti che si salutano con il pugno. L’atmosfera al suono della campanella è da primo gi ...