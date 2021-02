Marini e Bastianini. I due futuri rivali non vedo l’ora di battagliare (Di domenica 7 febbraio 2021) I due giovani esordienti nella classe massima della MotoGP del team Avintia: Marini e Bastianini, non hanno nascosto il desiderio di salire in sella alle loro Ducati per cominciare a darsi battaglia. In una recente intervista i due italiani hanno avuto modo di commentare quello che sarà un inizio di mondiale decisamente scoppiettante. L’intervista ai rookies Marini e Bastianini Da rivali a compagni di squadra. Le due giovani promesse della MotoGP, che fino Novembre hanno battagliato per il titolo della categoria di mezzo, si sono ritrovati come compagni di team a togliere i veli alle proprie Ducati Avintia. Con l’occasione Enea e Luca hanno rilasciato la loro prima intervista ufficiale ai da pilota di MotoGP, ai microfoni di Sky Sport: Le parole di Marini “La moto è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) I due giovani esordienti nella classe massima della MotoGP del team Avintia:, non hanno nascosto il desiderio di salire in sella alle loro Ducati per cominciare a darsi battaglia. In una recente intervista i due italiani hanno avuto modo di commentare quello che sarà un inizio di mondiale decisamente scoppiettante. L’intervista ai rookiesDaa compagni di squadra. Le due giovani promesse della MotoGP, che fino Novembre hanno battagliato per il titolo della categoria di mezzo, si sono ritrovati come compagni di team a togliere i veli alle proprie Ducati Avintia. Con l’occasione Enea e Luca hanno rilasciato la loro prima intervista ufficiale ai da pilota di MotoGP, ai microfoni di Sky Sport: Le parole di“La moto è ...

