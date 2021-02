La Corte di Appello di Santiago assolve Julian Ross: non era Violenza di Genere (Di domenica 7 febbraio 2021) La Corte di Appello di Santiago assolve Julian Ross è una notizia che postula una nozione che oggettivamente ci prende in contropiede: qualcuno ha denunciato Julian Ross. Per i pochi sassi che non sanno chi è Julian Ross (Jun Misugi in originale), vi ricorderemo che è il brillante capitano della Mambo, squadretta di calcio giovanile di Tokyo. Detto anche il “campione di vetro” per la sua malattia cardiaca che si esprime sottoforma di un bizzarro contatore a video che, dopo un conto alla rovescia di esattamente dieci minuti su una partita che dura intere puntate da 20 gli causa insulti cardiaci di varia entità. E pare non sia l’abitudine più sopra le righe di un personaggio che vive in un mondo dove la gente si salta ... Leggi su bufale (Di domenica 7 febbraio 2021) Ladidiè una notizia che postula una nozione che oggettivamente ci prende in contropiede: qualcuno ha denunciato. Per i pochi sassi che non sanno chi è(Jun Misugi in originale), vi ricorderemo che è il brillante capitano della Mambo, squadretta di calcio giovanile di Tokyo. Detto anche il “campione di vetro” per la sua malattia cardiaca che si esprime sottoforma di un bizzarro contatore a video che, dopo un conto alla rovescia di esattamente dieci minuti su una partita che dura intere puntate da 20 gli causa insulti cardiaci di varia entità. E pare non sia l’abitudine più sopra le righe di un personaggio che vive in un mondo dove la gente si salta ...

Ultime Notizie dalla rete : Corte Appello Disse il falso al processo del marito. Condannata la moglie del panettiere Bonafede

Adesso, la sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d'appello di Palermo. Ad essere condannata, per falsa testimonianza, è stata la 51enne marsalese Caterina Sciacca. Alla donna è stato ...

Medico radiologo sbaglia diagnosi Tac: responsabilità

Il medico è stato prosciolto ma non definitivamente: il suo caso dovrà essere riesaminato alla Corte d'Appello in base ai criteri indicati dalla Suprema Corte e che ora ti esporremo. Colpa del medico ...

Condannato da innocente, Corte appello Reggio Calabria lo assolve dopo revisione processo Il Lametino Omicidio Gloria Pompili, il brutale pestaggio è avvenuto a Nettuno

"Una macchina da soldi". Questo era Gloria Pompili, la giovane uccisa a botte, per i due imputati condannati anche dalla Corte d'Assise d'Appello per ...

Il Papa nomina una donna pugliese a Promotrice di Giustizia del Vaticano

È pugliese la prima Promotrice di Giustizia della Corte d’appello dello Stato della Città del Vaticano. Papa Francesco ha nominato Catia Summaria, pm originaria di Acquaviva delle Fonti, insieme ai gi ...

