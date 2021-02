Governo, Bini Smaghi: riscrivere il Recovery plan sarà la priorità (Di domenica 7 febbraio 2021) 'Riscrittura del Recovery plan, riforme strutturali, uscita dal blocco dei licenziamenti preparata dalla riforma degli ammortizzatori sociali'. Sono questi secondo l'economista Lorenzo Bini Smaghi, i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 7 febbraio 2021) 'Riscrittura del, riforme strutturali, uscita dal blocco dei licenziamenti preparata dalla riforma degli ammortizzatori sociali'. Sono questi secondo l'economista Lorenzo, i ...

MediasetTgcom24 : Governo, Bini Smaghi: riscrivere il Recovery plan sarà la priorità #governodraghi - TV7Benevento : Recovery: Bini Smaghi, 'riscrivere piano sarà priorità del governo'... - angiuoniluigi : RT @repubblica: Bini Smaghi: “Riscrivere il piano per la ripresa sarà la priorità del governo” - Alfonso0070 : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Bini Smaghi: “Riscrivere il piano per la ripresa sarà la priorità del governo” [di Roberto Petrini] https://… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Bini Smaghi: “Riscrivere il piano per la ripresa sarà la priorità del governo” [di Roberto Petrini] https://… -