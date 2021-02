Australian Open oggi: orari 8 febbraio, tv, programma, streaming, ordine di gioco (Di lunedì 8 febbraio 2021) oggi, lunedì 8 febbraio, andrà in scena la prima giornata degli Australian Open 2021 a Melbourne (Australia). Dopo tante polemiche legate alla gestione della pandemia e della quarantena, il tennis si è preso la scena e vorrà regalare spettacolo. In casa Italia, la sfida di cartello sarà quella tra Jannik Sinner e il canadese Denis Shapovalov (testa di serie n.11). L’azzurrino viene dal successo nel Great Ocean Road Open, realizzando qualcosa di significativo. Non si vedeva un tennista conquistare due titoli in carriera a un’età così giovane dai tempi del serbo Novak Djokovic, che nel 2006 si imponeva a Metz dopo aver vinto ad Amersfoort pochi mesi prima. Jannik è in serie positiva da 10 incontri e questo risultato gli garantisce un balzo in avanti in classifica ATP, che dal numero 36 lo fa scalare in ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021), lunedì 8, andrà in scena la prima giornata degli2021 a Melbourne (Australia). Dopo tante polemiche legate alla gestione della pandemia e della quarantena, il tennis si è preso la scena e vorrà regalare spettacolo. In casa Italia, la sfida di cartello sarà quella tra Jannik Sinner e il canadese Denis Shapovalov (testa di serie n.11). L’azzurrino viene dal successo nel Great Ocean Road, realizzando qualcosa di significativo. Non si vedeva un tennista conquistare due titoli in carriera a un’età così giovane dai tempi del serbo Novak Djokovic, che nel 2006 si imponeva a Metz dopo aver vinto ad Amersfoort pochi mesi prima. Jannik è in serie positiva da 10 incontri e questo risultato gli garantisce un balzo in avanti in classifica ATP, che dal numero 36 lo fa scalare in ...

