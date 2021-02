GF VIP | Pierpaolo Pretelli litiga con Giulia Salemi nel cuore della notte

(Di domenica 7 febbraio 2021) Al GF Vip i colpi di scena non mancano davvero mai., al terminepuntata di ieri sera, hanno avuto un confronto molto acceso. GF VIP news,confronto conin zona sauna Al terminepuntata di ieri sera del GF VIP,hanno discusso animatamente in zona sauna. Il motivo? A detta dell’ex velino la sua fidanzata non l’avrebbe difeso durante gli attacchi ricevuti nel corsodiretta, da chi lo aveva definito un uomo privo di personalità. Visibilmente deluso,si è rivolto a, ...

infoitcultura : Gf Vip, lite nella notte tra Pierpaolo e Giulia: 'Per te è tutto legato al gioco, ma i sentimenti sono altri' - infoitcultura : GF Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi litigano: “Gatta morta” - anticipazionitv : #prelemi ?? Una discussione molto accesa tra #pierpaolopretelli e #giuliasalemi dopo l'ultima puntata ???????? #gfvip - infoitcultura : Gf Vip, Pierpaolo Pretelli contro Giulia Salemi: scontro di fuoco -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Pierpaolo

Mentre i Vipponi conversavano e riflettevano su quanto avvenuto nell'ultima puntata del GF, ... Zorzi avrebbe accusato Giulia di sfruttare la sua storia conPretelli, già finalista, per ...... 'Voglio andare in nomination con lei' Nella casa della quinta edizione del Grande Fratello... In particolare Zorzi non ha gradito chePretelli e Dayane Mello con il ruolo di finalisti ...Con il passare delle settimane la data della finalissima del GF Vip, in programma per il 1à marzo, si avvicina sempre di più. Uno dei veterani della casa, Tommaso Zorzi, nel corso della giornata odier ...La scorsa diretta del GF Vip ha evidenziato, con lo zampino di Alfonso Signorini, un comportamento di Pierpaolo nei confronti di Giulia Salemi, che avrebbe causato la lite. Pierpaolo… Leggi ...