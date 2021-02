Il Cts: nessun via libera all’apertura serale dei ristoranti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Nelle ultime ore si era ipotizzato di possibili riaperture della ristorazione nelle zone, ma ora il Comitato Tecnico Scientifico ha smentito tale possibilità, sottolineando che invece potrebbero esserci ulteriori restrizioni: “Non c’è alcun via libera del Comitato Tecnico Scientifico alla riapertura della ristorazione nelle zone e negli orari che attualmente ne prevedono la chiusura. Nel verbale della riunione del CTS del 26 gennaio 2021 vi sono indicate, anzi, alcune considerazioni sul rafforzamento delle misure restrittive adeguandole alle caratteristiche strutturali dei locali e alla tipologia del servizio reso”. In mattinata la voce era circolata, ed era stata ripresa da numerose testate giornalistiche. Invece, spiega il Cts, “una rimodulazione dei pacchetti di misure potrebbe modificare l’efficacia nella mitigazione del rischio. Circa la ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Nelle ultime ore si era ipotizzato di possibili riaperture della ristorazione nelle zone, ma ora il Comitato Tecnico Scientifico ha smentito tale possibilità, sottolineando che invece potrebbero esserci ulteriori restrizioni: “Non c’è alcun viadel Comitato Tecnico Scientifico alla riapertura della ristorazione nelle zone e negli orari che attualmente ne prevedono la chiusura. Nel verbale della riunione del CTS del 26 gennaio 2021 vi sono indicate, anzi, alcune considerazioni sul rafforzamento delle misure restrittive adeguandole alle caratteristiche strutturali dei locali e alla tipologia del servizio reso”. In mattinata la voce era circolata, ed era stata ripresa da numerose testate giornalistiche. Invece, spiega il Cts, “una rimodulazione dei pacchetti di misure potrebbe modificare l’efficacia nella mitigazione del rischio. Circa la ...

