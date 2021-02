Di Battista sale sulle barricate contro Draghi | «Sveglia | è un uomo legato alla Goldman Sachs»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 5 febbraio 2021) «Ogni ora che passa, per quanto mi riguarda, si aggiungono ragioni su ragioni per dire no a. Si dice: “non sarà un governo tecnico ma un governo politico”. Benissimo. Allora ragioniamo di politica». Così Alessandro Di, in un lungo post notturno su Facebook, ribadisce il suo no al tentativo di Mariodi formare un nuovo governo. Disi scaglia«C’è», ricorda il Cinquestelle, «chi si batte da 906 giorni, ovvero dal 14 agosto del 2018 (giorno della strage di Genova), per revocare le concessioni autostradali ai Benetton. Davvero qualcuno crede che, colui che, da Direttore generale del Tesoro, assegnò le concessioni autostradali ai Benetton, possa revocarle? C’è chi combatte per l’istituzione di una banca pubblica di ...