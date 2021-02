Sorteggio Australian Open 2021 | nuova data | orario | programma Covid permettendo…

TennisWebMag : Rinviato a domani mattina alle 5 ora italiana il sorteggio degli Australian Open 2021. Oggi attenzioni tutte sui ta… - OA_Sport : #AusOpen Nuova data per il sorteggio del Major, sperando che il Covid non riservi cattive sorprese... - giornaleradiofm : Tennis: Aus Open; slitta sorteggio, ma slam parte in tempo: (ANSA) - ROMA, 04 FEB - Si terranno domani, e non oggi,… - tizianacairati : RT @Gazzetta_it: Slitta il sorteggio dell’#AustralianOpen2021 #AusOpen - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Slitta il sorteggio dell’#AustralianOpen2021 #AusOpen -

Ultime Notizie dalla rete : Sorteggio Australian

Non ci sarà quest'oggi, come originariamente previsto, ildei tabelloni degliOpen 2021, primo Slam dell anno a Melbourne. Ad annunciarlo in un incontro con i giornalisti è stato il direttore del torneo Craig Tiley che ha anche espresso ......bloccato tutti i match previsti per la giornata di giovedì ma soprattutto ha anche costretto gli organizzatori a far slittare di almeno un giorno ildel tabellone principale dell'...Domani, alle ore 05.00 italiane, si terrà il sorteggio dei tabelloni degli Australian Open 2021. Lo Slam a Melbourne (Australia) deve tener conto della problematica Covid, che ha costretto gli organiz ...La cerimonia dei tabelloni era in programma per oggi, ma il caos Covid in un hotel dei giocatori ha cambiato tutto. Lo Slam per ora non è in pericolo ...