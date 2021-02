Reumatologia | Ue approva terapie innovative

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Le patologie reumatologiche sono circa 150 e colpiscono 5 milioni e mezzo di italiani, non solo anziani. In tempo di pandemia, i pazienti reumatologici rischiano di essere dimenticati. L'allarme arriva dalla professoressa Silvia Tonolo, Presidente Associazione Nazionale Malati Reumatici. "Abbiamo bisogno di una diagnosi precoce e di un accesso immediato a determinati farmaci perché è vero che dobbiamo fare dei passaggi con i farmaci di fondo ma sappiamo anche che i farmaci che stanno arrivando e che abbiamo tuttora sono farmaci che ci aiutano ad arrivare presto in alcuni casi alla remissione e comunque riescono a gestire bene la patologia. Inoltre il paziente riesce ad avere una buona qualità di vita".E proprio recentemente la Commissione Europea hato "RINVOQ" di AbbVie (Upadacitinib), il primo inibitore orale selettivo e reversibile di Jak ...

Roberto Gerli, presidente della Società Italiana di, traccia un quadro della malattia in Italia: "Circa il 10% della popolazione totale ne può essere colpita in un aumento della propria ...... presidente nazionale della Società Italiana di(SIR) - Si tratta di un farmaco somministrato per via orale, della categoria degli inibitori selettivi di Jak, con grandi risultati in ...Roma, 3 feb. (askanews) - Le patologie reumatologiche sono circa 150 e colpiscono 5 milioni e mezzo di italiani, non solo anziani. In tempo ...L'Aifa ha dato il via libera a due farmaci di aziende statunitensi. Ecco le risposte ai principali dubbi sulla super terapia ...