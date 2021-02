Alla fine Draghi spacca il centro - destra: Berlusconi, Salvini e Meloni divisi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dicevano di essere compatti ma che dentro la destra stesse scoppiando il finimondo non era un mistero per nessuno. E infatti, i tre leader Salvini, Meloni e Berlusconi si presenteranno alle ... Leggi su globalist (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dicevano di essere compatti ma che dentro lastesse scoppiando il finimondo non era un mistero per nessuno. E infatti, i tre leadersi presenteranno alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Alla fine Governo, Toti: no ai veti della sinistra contro i sovranisti

Io mi auguro che alla fine tutto il centro - destra possa convergere, mi auguro che dall'altra parte non ci siano ovviamente veti come quelli che ho letto e sentito velatamente o direttamente in ...

Usa congelano ritiro delle truppe dalla Germania

Sarà tutto oggetto di una nuova verifica dall'inizio alla fine". L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo scorso luglio aveva chiesto il ritiro di circa 12.000 soldati di stanza in Germania, ...

Alla fine hanno vinto loro Il Fatto Quotidiano Riaperture impianti sci: è polemica. Il nodo resta quello degli spostamenti tra regioni

Gioia per le zone montane gialle, che ripartiranno il 15 febbraio. Amaro il commento di chi resta chiuso in zona arancione. Ma tutti sottolineano l'importanza ora di avere la libera circolazione tra l ...

Covid, in Gran Bretagna «normalità in estate». Nel Paese già dieci milioni di vaccinati

Gli inglesi torneranno «più o meno alla normalità per l'estate» tanto più se si considera che il «coronavirus è una malattia ...

