Edilizia scolastica: quasi 70 mln per ex provincia di Trieste (Di mercoledì 3 febbraio 2021) "Sfiorano i 70 milioni di euro le risorse per gli edifici scolastici pubblici di ogni ordine e grado nel territorio dell'ex provincia di Trieste: 36 mln per gli istituti superiori e oltre 32 mln per tutte le altre scuole". Lo hanno rivelato oggi gli assessori regionali all'Istruzione, Alessia Rosolen, e alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti nel corso di una conferenza stampa. "Oggi presentiamo il Piano per l'Edilizia scolastica per l'ex provincia di Trieste che è suddiviso in due settori diversi e finanziati con modalità differenti – ha spiegato l'assessore Rosolen -. Il primo – di competenza della Direzione centrale lavoro, formazione e istruzione – è quello contenuto nella Programmazione degli Enti di decentramento regionale (Edr) e che riguarda quindi esclusivamente i 25 plessi ...

