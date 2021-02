Draghi | Confido che dal confronto con i partiti emerga unità

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) AGI - L'ex presidente della Bce, Mario, ha accettato con riserva l'incarico affidatogli dal presidente della Repubblica, Sergio mattarella, di formare il nuovo governo. Al termine del colloquio con il capo dello Stato,ha detto che il Paese si trova in "un momento difficile, il Presidente della Repubblica ha ricordato la grave crisi sanitaria con i suoi gravi effetti sulla vita delle persone, sull'economia e sulla società". E ha aggiunto che "La consapevolezza dell'emergenza richiede risposte all'altezza della situazione".ha tenuto a rimarcare la volontà di rivolgersi "con rispetto" al Parlamento, auspicando che dalcon le forze politiche,e una risposta responsabile.

ROMA - Dopo un'ora di colloquio al Quirinale con il capo dello Stato, Mario Draghi ha accettato con riserva l'incarico di formare il nuovo governo. "E' un momento difficile – ha detto il presidente in ...L'ex capo della Bce al Quirinale per dare vita a un governo "di alto profilo". Il no del capo dello Stato alle elezioni anticipate: il lungo periodo ...