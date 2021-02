Coronavirus non molla, più contagi e tante vittime (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È di 13.189 contagi il bilancio delle ultime 24 ore, con 476 vittime e 15.749 guariti. Processati 279.307 tamponi e il tasso di positività risale al 4,7% (+0,8). È quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenza Coronavirus del ministero della Salute-Iss. Ieri i nuovi casi erano 9.660 mentre i morti 499. Gli attualmente positivi sono 434.722. Di questi, 412.506 si trovano in isolamento domiciliare, 20.071 sono ricoverati con sintomi e 2145 si trovano in terapia intensiva: 133 in più rispetto a ieri. Ad oggi i vaccinati in totale sono 2.166.053.LE VACCINAZIONI Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È di 13.189il bilancio delle ultime 24 ore, con 476e 15.749 guariti. Processati 279.307 tamponi e il tasso di positività risale al 4,7% (+0,8). È quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenzadel ministero della Salute-Iss. Ieri i nuovi casi erano 9.660 mentre i morti 499. Gli attualmente positivi sono 434.722. Di questi, 412.506 si trovano in isolamento domiciliare, 20.071 sono ricoverati con sintomi e 2145 si trovano in terapia intensiva: 133 in più rispetto a ieri. Ad oggi i vaccinati in totale sono 2.166.053.LE VACCINAZIONI

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: più si riducono le restrizioni, più ognuno di noi deve essere prudente e responsabile. La mascherina… - agorarai : L'inviato @TomMiGiuntella è con Francesco Giro: 'Il mio voto non è scontato. Ieri Mattarella è stato chiaro sul per… - CarloStagnaro : No, il #vaccino italiano non è il nostro progetto Manhattan: per contrastare il #coronavirus non serve un vaccino i… - Cobornews : Le sorprese del #Coronavirus non finiscono e impongono aggiornamento del mio racconto di fantascienza dove il… - ilmeteoit : Il prof. #CRISANTI 'CANCELLA' le #VACANZE #ESTIVE -