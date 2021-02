Vai-Try di Ilaria Argiolas | un inno al coraggio di vivere affrontando le proprie scelte

(Di martedì 2 febbraio 2021) Rimango sempre affascinato dalla forza di, questa ragazza di origini sarde ma trapiantata della borgata romana. Mentre era in studio per registrare il suo primo album, ha improvvisamente messo un testo in romanesco sulla “Try” di Pink. Con sua moglie Mary ha girato un video spettacolare dove è nuda, ma piena di bottoni che la fanno apparire come una guerriera indio nel pieno di una cerimonia di guerra. Per lei quei bottoni e adesivi che ha anche sui capezzoli rappresentano gli impedimenti che ci chiudono e da cui ci dobbiamo liberare. Martedì scorso mi sono collegato cone Mary. Oltre a raccontare la storia di questo brano, che ha chiamato “Vai-Try”, ha cantato anche quel capolavoro de “La Mia Borgata”. Nel video allegato puoi vedere la versione integrale del collegamento con WE HAVE A DREAM, clip ...

