**Tv: Comune Spoleto, Lux pronta a girare 'Don Matteo 13' in primavera** (2) (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Una decisione che, in un periodo contrassegnato dall'emergenza sanitaria, con i teatri e le sale ancora chiuse e le strutture ricettive non a pieno regime – prosegue l'assessore Urbani – eviterebbe problemi di sovrapposizioni e faciliterebbe certamente l'iter produttivo e la logistica delle riprese. Ma va sottolineato che la serie del prete detective è riuscita sempre a convivere splendidamente con la dimensione di località turistica associata a Spoleto e la sua vitalità di centro d'arte, conosciuto a livello internazionale. Anzi, l'abbraccio tra i membri della troupe e il calore del pubblico ha sempre creato in città un'esaltante atmosfera che speriamo di ritrovare al più presto". Le associazioni di categoria spoletine contatteranno in questi giorni le varie attività produttive e le strutture di accoglienza per avviare la macchina organizzativa e le ...

