Scivolone in diretta per Signorini, bufera dopo la frase sulla Gregoraci: «Penoso, lui non è squalificabile?» (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Grande Fratello Vip non sembra reggere i ritmi sfiancanti nemmeno nella conduzione di Alfonso Signorini: il direttore di Chi si è reso protagonista di uno Scivolone in diretta nel corso dell'ennesima prima serata del reality. È accaduto ieri, lunedì 1 febbraio 2021, durante un siparietto che coinvolgeva ancora una volta – neanche a dirlo – Elisabetta Gregoraci. Quasi la prima ad essersi stancata di venir tirata in ballo in ogni circostanza. L'obiettivo di strappare una risata si è presto trasformato in un boomerang per il padrone di casa che – accortosi dello sfondone – ha subito cercato di mettere le mani avanti. Leggi anche >> GF Vip, nel cast un "acchiappo formidabile" mancato per motivi economici: il rammarico di Signorini Alfonso Signorini Grande Fratello Vip: infelice ...

AlfonsoFesta : @FredMosby_ Il Gf senza live non ha senso di esistere ma ormai i tempi sono cambiati e con la diretta h24 lo scivol… - Domitia78 : @GF_diretta Cara Alda, non nascondiamoci dietro una falsa bontà di linguaggio. Sicuramente questo scivolone, al qua… - noemiquella : Se dovesse rimanere ne dirà di peggio. Perché non è uno scivolone ma è il suo modo di parlare ed è evidente che per… - Luna1992m : @SECRETPROFILE6 MA COSA VUOI SALVARE CHE HA ANCHE FATTO UNO SCIVOLONE IN DIRETTA. RAZZA. NE*RO ANCORA SCHIAVI. VOI GENTE DI COLORE. - Nick_Lah3y : Alda che ripete IN DIRETTA lo scivolone. Cosi politicamente scorretto che non riesco a non ridere. #gfvip #tzvip #sovip -