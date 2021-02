Roma, tassista spara per strada e punta una bambina: un colpo di fortuna evita il peggio (Di martedì 2 febbraio 2021) Attimi di panico ieri, a Roma, dove un uomo in preda ad alterazione fisica e psichica avrebbe cominciato a sparare in aria, rivolgendo anche l’arma contro una bambina di 6 anni. Solo un colpo di fortuna avrebbe evitato il peggio: nel momento in cui l’uomo ha cercato di sparare alla bambina, l’arma si sarebbe inceppata, dando il tempo a terzi di immobilizzare l’uomo e renderlo innocuo. Le indagini stanno procedendo per capire quali fossero le intenzioni dell’uomo, un 46enne, che è stato ricoverato all’ospedale Sant’Andrea ed è ora sotto sorveglianza continua. Delirava per alcol e psicofarmaci Erano le 16.30 circa, quando un uomo ha notato che dentro l’abitacolo di una macchina, in via Domenico Cavalca nella zona della ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Attimi di panico ieri, a, dove un uomo in preda ad alterazione fisica e psichica avrebbe cominciato are in aria, rivolgendo anche l’arma contro unadi 6 anni. Solo undiavrebbeto il: nel momento in cui l’uomo ha cercato dire alla, l’arma si sarebbe inceppata, dando il tempo a terzi di immobilizzare l’uomo e renderlo innocuo. Le indagini stanno procedendo per capire quali fossero le intenzioni dell’uomo, un 46enne, che è stato ricoverato all’ospedale Sant’Andrea ed è ora sotto sorveglianza continua. Delirava per alcol e psicofarmaci Erano le 16.30 circa, quando un uomo ha notato che dentro l’abitacolo di una macchina, in via Domenico Cavalca nella zona della ...

