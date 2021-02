Roma, affari tra fratelli: nascondevano droga e bombe carta nella sala scommesse (Di martedì 2 febbraio 2021) nascondevano bombe carta e droga nella sala scommesse che gestivano. A scoprire gli “affari” di due fratelli sono stati gli agenti di Polizia di Stato che, insospettiti dagli strani movimenti nei pressi della sala scommesse chiusa in rispetto delle normative anti Covid, hanno predisposto dei servizi di appostamento in abiti civili. I fatti E’ stato così che gli investigatori del commissariato Appio, diretto da Pamela De Giorgi, hanno visto G.V., 41enne Romano, entrare nel negozio ed uscirne subito con una bicicletta. Quando l’uomo è tornato dopo alcuni minuti, con lui c’era S.V., il fratello 38enne, che in mano aveva una busta. I poliziotti hanno poi notato che erano iniziate ad ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021)che gestivano. A scoprire gli “” di duesono stati gli agenti di Polizia di Stato che, insospettiti dagli strani movimenti nei pressi dellachiusa in rispetto delle normative anti Covid, hanno predisposto dei servizi di appostamento in abiti civili. I fatti E’ stato così che gli investigatori del commissariato Appio, diretto da Pamela De Giorgi, hanno visto G.V., 41enneno, entrare nel negozio ed uscirne subito con una bicicletta. Quando l’uomo è tornato dopo alcuni minuti, con lui c’era S.V., il fratello 38enne, che in mano aveva una busta. I poliziotti hanno poi notato che erano iniziate ad ...

CalabriaTw : La Commissione Affari costituzionali non è la passerella di #VirginiaRaggi. Per i 150 anni di #Roma Capitale serve… - CorriereCitta : Roma, affari tra fratelli: nascondevano droga e bombe carta nella sala scommesse - igorbrickil5S : RT @ElioLannutti: Derivati: Cassazione riapre caso ex ministri e ex vertici Mef Grilli,Siniscalco,Cannata, La Via di nuovo davanti Corte Co… - cinmir89 : RT @ElioLannutti: Derivati: Cassazione riapre caso ex ministri e ex vertici Mef Grilli,Siniscalco,Cannata, La Via di nuovo davanti Corte Co… - paolominervino : RT @ElioLannutti: Derivati: Cassazione riapre caso ex ministri e ex vertici Mef Grilli,Siniscalco,Cannata, La Via di nuovo davanti Corte Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma affari Pochi soldi, pochi affari: i voti

La Roma (voto 6) ha a suo favore il riacquisto (a zero) di El Shaarawy , ma soprattutto quel Reynolds soffiato dai Friedkin alla Juventus. In compenso la bega per il caso Dzeko ha subito messo alla ...

NEL LAZIO 8 ARRESTI PER USURA, ESTORSIONI, ARMI E DROGA

...si trovano rispettivamente nell'area delle palazzine popolari di via Andersen a Roma e nel comune di Villalba di Guidonia, entrambe gestite da soggetti di origine calabrese. Il volume di affari ...

Roma Capitale, salta la commissione per discutere sulla riforma: è scontro tra M5s e centrodestra RomaToday Operazione Tusculum otto arresti per usura, droga e armi

Usura, estorsione, abusiva attività finanziaria, compravendita di armi e spaccio di sostanze stupefacenti. Questi i reati contestati all'interno di un'ordinanza, emessa dal Gip ...

Vino: la Valpolicella va in rete con 1200 campioni di rossi

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - In vetrina online 1200 campioni di vino Amarone, Valpolicella e Ripasso (4 etichette per ciascun vino per ogni azienda partecipante) pronti a decollare verso 25 Paesi target: d ...

La(voto 6) ha a suo favore il riacquisto (a zero) di El Shaarawy , ma soprattutto quel Reynolds soffiato dai Friedkin alla Juventus. In compenso la bega per il caso Dzeko ha subito messo alla ......si trovano rispettivamente nell'area delle palazzine popolari di via Andersen ae nel comune di Villalba di Guidonia, entrambe gestite da soggetti di origine calabrese. Il volume di...Usura, estorsione, abusiva attività finanziaria, compravendita di armi e spaccio di sostanze stupefacenti. Questi i reati contestati all'interno di un'ordinanza, emessa dal Gip ...(ANSA) - ROMA, 02 FEB - In vetrina online 1200 campioni di vino Amarone, Valpolicella e Ripasso (4 etichette per ciascun vino per ogni azienda partecipante) pronti a decollare verso 25 Paesi target: d ...