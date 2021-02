Rio de Janeiro | stop al progetto del circuito nella foresta

sarahidol_ : SI ESATTO SEMBRA PROPRIO DI STA A RIO DE JANEIRO OGGI. E comunque devo scoprire come si fa a diventa quel bel cappe… - CorriereQ : F1, stop al circuito di Rio de Janeiro: si ferma il progetto - Ilarya94 : RT @TweetByWire: Il governo brasiliano ha rinunciato alla costruzione di un nuovo circuito a Rio de Janeiro. Il piano avrebbe comportato la… - FormulaPassion : #F1 | Anche sotto la pressione di Lewis #Hamilton, il sindaco di #RiodeJaneiro ha ritirato la licenza per costruire… - louisxile : @aurivii Ah capito tutto bene grazie amo il mio compleanno di mio papa a Rio de Janeiro con il suo metodo per la mia salvezza -

Resterà un'area verde, con un progetto di tutela ambientale, la foresta del Camboata, alla periferia dide. Con la richiesta del segretario per l'Ambiente della città carioca, Eduardo Cavaliere, vengono cancellati tutti i piani di una possibile realizzazione di un circuito che avrebbe ...Eduardo Cavaliere , assessore all'ambiente dide, ha confermato che i piani per la costruzione del circuito sono stati archiviati. In un Tweet in cui ha taggato Lewis Hamilton, ...La posizione di tutela dell'ambiente, portata avanti dalla città di Rio, mette la parola fine al progetto di circuito da realizzare in un'area verde. Nel tweet del segretario per l'Ambiente finisce an ...Anche sotto la pressione di Hamilton, il sindaco della metropoli brasiliana ha ritirato la licenza per costruire il circuito ...