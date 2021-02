Prima Moratti | poi Bertolaso | la Lombardia è ormai incapace di guardare al futuro 

Leggi su tpi

(Di martedì 2 febbraio 2021) Così come ampiamente preannunciato, Guidoè ufficialmente l’uomo incaricato di organizzare la gestione dei vaccini in. Tale vicenda, così come tutto quello che è successo dallo scoppio della pandemia di Covid-19, si lega a una guerra di potere nella quale è lecito che ciascun contendente utilizzi le armi e i soldati che ha a sua disposizione. Spero tuttavia che non suoni eccessivamente retorico un richiamo a quello che dovrebbe essere il primo obiettivo da perseguire, a prescindere dai propri convincimenti politici: una radicale riforma della sanità lombarda, con l’obiettivo di tutelare la salute (e la vita) dei cittadini. Spesso si dice che il Covid-19 ha fatto saltare il sistema. In realtà, la crisi era antecedente e la violenza dell’ondata pandemica ha sfondato porte già scricchiolanti, mettendoci di fronte a una serie di ...