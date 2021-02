Napoli, la storia di Frate Angelo: vive in una carrozza dismessa (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La foto di Frate Angelo, appartenente ad un piccolo nucleo di francescani, sta facendo il giro del web. Si tratta infatti di un membro di una piccola comunità napoletana che vive impegnandosi in attività di beneficenza. Frate Angelo, insieme agli altri frati, vive su alcune carrozze ferroviarie dismesse in quel di Capodimonte. La loro è una situazione di assoluta povertà. Vivono grazie alla generosità dei loro concittadini. Non accettano denaro ma solo beni di prima necessità come cibo, coperte e strumenti per l’igiene personale. Una vita quindi fatta di stenti ma che riempiono con la beneficenza. Tra i loro impegni più attivi ci sono sicuramente quelli negli ospedali e quelli all’interno del carcere di Nisida. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La foto di, appartenente ad un piccolo nucleo di francescani, sta facendo il giro del web. Si tratta infatti di un membro di una piccola comunità napoletana cheimpegnandosi in attività di beneficenza., insieme agli altri frati,su alcune carrozze ferroviarie dismesse in quel di Capodimonte. La loro è una situazione di assoluta povertà. Vivono grazie alla generosità dei loro concittadini. Non accettano denaro ma solo beni di prima necessità come cibo, coperte e strumenti per l’igiene personale. Una vita quindi fatta di stenti ma che riempiono con la beneficenza. Tra i loro impegni più attivi ci sono sicuramente quelli negli ospedali e quelli all’interno del carcere di Nisida. L'articolo ...

