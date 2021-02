Mes, Recovery, Giustizia & Co. L’esplorazione è un calvario. Oggi scade il termine concesso a Fico da Mattarella. Ma sia sui temi che sulla squadra l’accordo è lontano (Di martedì 2 febbraio 2021) Oggi si scopriranno le carte. Oggi il presidente della Camera Roberto Fico, chiamato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a capire se è possibile rimettere insieme i cocci della maggioranza (e se è possibile rifarlo sul nome dell’avvocato pugliese), riferirà al Colle. E si saprà se Matteo Renzi, che sogna un esecutivo Draghi, accetterà obtorto collo di convergere sul nome di Giuseppe Conte come gli chiedono di fare Pd, M5S, Leu e i responsabili. Ieri è stato il giorno del confronto (che proseguirà stamattina) sui contenuti. A volte aspro, di sicuro in salita. Sono da subito emersi i primi distinguo. Innanzitutto un problema di metodo. Ovvero se terminare il confronto programmatico – a cui hanno preso parte capigruppo e tecnici scelti dai partiti – con un testo scritto o meno. Iv ha chiesto un documento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 febbraio 2021)si scopriranno le carte.il presidente della Camera Roberto, chiamato dal presidente della Repubblica Sergioa capire se è possibile rimettere insieme i cocci della maggioranza (e se è possibile rifarlo sul nome dell’avvocato pugliese), riferirà al Colle. E si saprà se Matteo Renzi, che sogna un esecutivo Draghi, accetterà obtorto collo di convergere sul nome di Giuseppe Conte come gli chiedono di fare Pd, M5S, Leu e i responsabili. Ieri è stato il giorno del confronto (che proseguirà stamattina) sui contenuti. A volte aspro, di sicuro in salita. Sono da subito emersi i primi distinguo. Innanzitutto un problema di metodo. Ovvero se terminare il confronto programmatico – a cui hanno preso parte capigruppo e tecnici scelti dai partiti – con un testo scritto o meno. Iv ha chiesto un documento ...

