"Incarico per un governo di alto profilo": Mattarella convoca Draghi (Di martedì 2 febbraio 2021) Mario Draghi domani al Quirinale. Il presidente Mattarella lo ha convocato per mezzogiorno, dopo aver preso atto del fatto che non era possibile formare una maggioranza con i partiti del governo dimissionario. Prima che il suo portavoce annunciasse la convocazione di Draghi, il presidente della Repubblica aveva fatto un accorato appello alle forze politiche di dare la fiducia a un governo di alto profilo. Conto di “conferire al più prestoIncarico per formare governo che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili”, aveva affermato. In un drammatico discorso il Colle ha illustrato le due possibilità e spiegato perché non si può andare al voto: “Ora ci sono due strade alternative: ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Mariodomani al Quirinale. Il presidentelo hato per mezzogiorno, dopo aver preso atto del fatto che non era possibile formare una maggioranza con i partiti deldimissionario. Prima che il suo portavoce annunciasse lazione di, il presidente della Repubblica aveva fatto un accorato appello alle forze politiche di dare la fiducia a undi. Conto di “conferire al più prestoper formareche faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili”, aveva affermato. In un drammatico discorso il Colle ha illustrato le due possibilità e spiegato perché non si può andare al voto: “Ora ci sono due strade alternative: ...

