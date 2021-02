Impennata di contagi | due Regiorni rischiano di tornare subito in zona rossa

Leggi su howtodofor

(Di martedì 2 febbraio 2021) A soli 2 giorni dell'istituzione dellagialla, duedi scivolare in. L'assessore alla Sanità Alessio D'Amato: "Concordo con il Ministro Speranza la‘gialla’ non è uno scampato pericolo. Con gli assembramenti si va dritti in’, chiedo il massimo rispetto delle regole" Il bollettino di ieri fa fermare il totale regionale sotto i 1000 casi, 943 per la precisione, quasi duecento in meno rispetto a ieri. Il tutto a fronte di 9.000 tamponi, con un rapporto tra positivi e test al 10%. 39 i decessi (+12) e +1.498 i guariti. Diminuiscono i casi e i ricoveri, stabili le terapie intensive. E’ stato fatto uno sforzo enorme per riin fascia ‘gialla’ che rischia di essere vanificato ...