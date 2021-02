Genoa, Rossi: «Ballardini è in grado di rivoltare lo spirito di una squadra» (Di martedì 2 febbraio 2021) Davide Ballardini sta trascinando il Genoa verso la salvezza grazie ad una straordinaria serie di risultati positivi Il club manager del Genoa Marco Rossi ha parlato alla Gazzetta dello Sport commentando lo straordinario stato di forma della squadra rossoblu. Ballardini – «In allenamento notavo per l’ennesima volta come lui possieda la capacità di rivoltare completamente il gioco e lo spirito di una squadra». ATTEGGIAMENTO – «Rispetta molto i giocatori e vuole che loro non solo rispettino lui, ma anche le regole e il gruppo. Piace ai Genoani perché hai la sensazione che dica sempre la verità, in modo schietto, ma deciso a portare sempre in fondo le proprie ragioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Davidesta trascinando ilverso la salvezza grazie ad una straordinaria serie di risultati positivi Il club manager delMarcoha parlato alla Gazzetta dello Sport commentando lo straordinario stato di forma dellarossoblu.– «In allenamento notavo per l’ennesima volta come lui possieda la capacità dicompletamente il gioco e lodi una». ATTEGGIAMENTO – «Rispetta molto i giocatori e vuole che loro non solo rispettino lui, ma anche le regole e il gruppo. Piace aini perché hai la sensazione che dica sempre la verità, in modo schietto, ma deciso a portare sempre in fondo le proprie ragioni». Leggi su Calcionews24.com

