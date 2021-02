Arriva Draghi, convocato da Mattarella al Quirinale (Di martedì 2 febbraio 2021) Alessandro Nunziati “Avverto il dovere di rivolgere un appello alle forze politiche per individuare un governo di alto profilo” è stata questa la decisione del Capo dello Stato Sergio Mattarella, comunicata dopo aver ricevuto il presidente della Camera Roberto Fico, di fronte al fallimento di un accordo tra le forze politiche della maggioranza uscente. Si starebbe profilando quindi la strada del governo istituzionale per la risoluzione della crisi di governo. Allo scopo della creazione di un esecutivo “non politico” sarebbe stato convocato al Quirinale per domani alle 12, l’ex presidente della Bce Mario Draghi. Lo riporta l’Ansa. “Ho comunicato al presidente Mattarella l’esito del mandato. Allo stato attuale rimangono le distanze, non c’è disponibilità a dare vita a una maggioranza” ha detto così ... Leggi su improntaunika (Di martedì 2 febbraio 2021) Alessandro Nunziati “Avverto il dovere di rivolgere un appello alle forze politiche per individuare un governo di alto profilo” è stata questa la decisione del Capo dello Stato Sergio, comunicata dopo aver ricevuto il presidente della Camera Roberto Fico, di fronte al fallimento di un accordo tra le forze politiche della maggioranza uscente. Si starebbe profilando quindi la strada del governo istituzionale per la risoluzione della crisi di governo. Allo scopo della creazione di un esecutivo “non politico” sarebbe statoalper domani alle 12, l’ex presidente della Bce Mario. Lo riporta l’Ansa. “Ho comunicato al presidentel’esito del mandato. Allo stato attuale rimangono le distanze, non c’è disponibilità a dare vita a una maggioranza” ha detto così ...

