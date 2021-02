Uccisa a coltellate in strada nel Leccese: caccia a un uomo con cui aveva avuto una relazione (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una ragazza di 29 anni, originaria di Rimini e che da qualche tempo viveva in Salento con il fidanzato, è stata Uccisa in località Specchia Gallone, a Minervino di Lecce, in via Pascoli, vicino alla chiesa di San Biagio. La vittima si chiamava Sonia di Maggio. La ragazza al momento del delitto, compiuto con coltellate, si trovava per strada con il fidanzato. I carabinieri sono sulle tracce di un uomo che probabilmente – a quanto si apprende – aveva avuto fino a qualche mese fa una relazione con la vittima. Le forze dell’ordine, stando a quanto trapela, stanno concentrando gli accertamenti sull’ex fidanzato che sarebbe originario della provincia di Napoli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una ragazza di 29 anni, originaria di Rimini e che da qualche tempo viveva in Salento con il fidanzato, è statain località Specchia Gallone, a Minervino di Lecce, in via Pascoli, vicino alla chiesa di San Biagio. La vittima si chiamava Sonia di Maggio. La ragazza al momento del delitto, compiuto con, si trovava percon il fidanzato. I carabinieri sono sulle tracce di unche probabilmente – a quanto si apprende –fino a qualche mese fa unacon la vittima. Le forze dell’ordine, stando a quanto trapela, stanno concentrando gli accertamenti sull’ex fidanzato che sarebbe originario della provincia di Napoli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

