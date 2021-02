Servizi Italia, informativa su azioni proprie (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Servizi Italia, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 25 al 29 gennaio 2021, complessivamente 10.500 azioni ordinarie pari allo 0,033% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,2172 euro per un controvalore pari a 23.280,10 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.594.760 azioni proprie pari al 5,01% del capitale sociale. Intanto, a Milano, Servizi Italia registra una flessione dell’1,34% e si attesta a 2,21 euro. Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) –, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea del 28 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 25 al 29 gennaio 2021, complessivamente 10.500ordinarie pari allo 0,033% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,2172 euro per un controvalore pari a 23.280,10 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore deiintegrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.594.760pari al 5,01% del capitale sociale. Intanto, a Milano,registra una flessione dell’1,34% e si attesta a 2,21 euro.

