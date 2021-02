SBK | Scott Redding scalpita e si allena a Cartagena

corsedimoto : SUPERBIKE - Scott #Redding ha rinunciato al primo test #Superbike a Jerez, ma mentalmente si dice pronto per dare l… -

Ultime Notizie dalla rete : SBK Scott

Motosprint.it

Intento non facilissimo, maè davvero motivato a provarci e non ne fa mistero. 'In Superbike ho una moto capace di vincere, posso vincere e ho lottato per il titolo nel mio primo anno. In BSB ..., 56 candeline perRussell: buon compleanno, Mr Daytona! Il film del 1994 Nel 94 Ducati porta in pista la meravigliosa 916 , l'arma per riprendersi il titolo sfuggito l'anno prima. Si parte ...Nonostante l'incertezza legata a un possibile rinvio del primo appuntamento stagionale, il pilota del Team Aruba continua ad allenarsi in sella a una Panigale stradale ...Griglia di partenza Superbike 2021 che ormai è quasi al completo. Dal campione Jonathan Rea all'ex MotoGP Tito Rabat, ecco i nomi confermati.