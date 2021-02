L’intesa tra Conte e gli amichetti del Fatto fa felici Elkann, Benetton, Arcuri e il condannato (Di lunedì 1 febbraio 2021) di Gianluigi Paragone. Giuseppe Conte, nient’altro che Conte. Almeno così sentiamo dire nelle consultazioni (esta da vedere se sia così vero…). Ma onestamente cos’è stato Conte? Un presidente del Consiglio di gomma. Un premier salvo intese che ora cerca intese per salvarsi. Giuseppe Conte non ha sciolto alcuno dei nodi politici, non nella prima versione sovranista e non nella seconda versione europeista. Partì autonominandosi avvocato del popolo per dare un tono a quel populismo che Cinquestelle e Lega incarnavano; si autonominò tale dopo il primo incontro coi truffati dalle banche, promettendo risarcimenti immediati. Risultato? Sono ancora lì che aspettano, perchè l’avvocato li ha infilati nel flipper della burocrazia, capendo che quando un problema non vuole essere risolto basta infilarlo nella gigantesca ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 1 febbraio 2021) di Gianluigi Paragone. Giuseppe, nient’altro che. Almeno così sentiamo dire nelle consultazioni (esta da vedere se sia così vero…). Ma onestamente cos’è stato? Un presidente del Consiglio di gomma. Un premier salvo intese che ora cerca intese per salvarsi. Giuseppenon ha sciolto alcuno dei nodi politici, non nella prima versione sovranista e non nella seconda versione europeista. Partì autonominandosi avvocato del popolo per dare un tono a quel populismo che Cinquestelle e Lega incarnavano; si autonominò tale dopo il primo incontro coi truffati dalle banche, promettendo risarcimenti immediati. Risultato? Sono ancora lì che aspettano, perchè l’avvocato li ha infilati nel flipper della burocrazia, capendo che quando un problema non vuole essere risolto basta infilarlo nella gigantesca ...

juve_passion20 : Sorgono problematiche sull'affare tra Daniele Rugani e il Bologna: parti in corso per risolvere, c'è l'ok del Renne… - GiokerMusso : RT @calciomercatoit: ?? - oscarvalle1984 : RT @marcoconterio: ??Sorgono problematiche sull'affare tra Daniele #Rugani e il #Bologna: parti in corso per risolvere, c'è l'ok del #Rennes… - calciomercatoit : ?? - sunderland_jude : RT @matteodebellis: Quattro anni fa prendeva forma il Memorandum d'Intesa tra Italia e Libia. Un anno fa, l'Italia lo prorogava fino al 20… -

Ultime Notizie dalla rete : L’intesa tra Cisco sigla un protocollo di intesa con il Ministero dell'Istruzione per innovare e potenziare le competenze digitali nella scuola Fortune Italia